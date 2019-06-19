ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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