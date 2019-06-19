Семейная пара пыталась продать младенца

Сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным управления, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ташкенте районе были задержаны 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые пыталась продать своего девятимесячного новорожденного ребенка своей знакомой за 9 тысяч долларов, передает РИА Новости.

"Молодая пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за покупку ребенка", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия, добавили в управлении. Санкции по данный статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.