В Одессе на пляже мужчина открыл стрельбу

Иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщает Уотдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам", - сообщили в ведомстве, передает Корреспондент.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Следствие продолжается.