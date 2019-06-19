Иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.
В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщает Уотдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам", - сообщили в ведомстве, передает Корреспондент.
О происшествии в полицию сообщили очевидцы.
Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Следствие продолжается.
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