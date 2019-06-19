Работы в парке "Долина Роз" завершатся в середине июля

Работы по благоустройству территории, прилегающей к фонтану в парке "Долина Роз" в секторе Ботаника, находятся в самом разгаре и будут завершены в середине июля, сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов.

И сам фонтан находится в процессе реконструкции, его переделывают в пешеходный. Отдыхающие смогут прогуливаться среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением, передает IPN.

Проект также предусматривает установку ночного освещения и городской уличной мебели, ремонт зоны доступа к фонтану, строительство специальной инфраструктуры для детских колясок и для людей, передвигающихся в инвалидных колясках.

По словам главы ГУЖКХБ, расходы на ремонт фонтана оцениваются в 3,5 миллиона леев, а благоустройство прилегающей территории обойдётся примерно в 1,5 миллиона леев. Деньги выделяются из муниципального бюджета.