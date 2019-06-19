Отключения воды на нескольких улицах в столице

Потребители, проживающие на столичной улице Пушкина, 44, 44/1, останутся без воды в четверг, 20 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда "Apă-Canal Chișinău" будет проводить плановые работы на водоподъёмной насосной станции, расположенной на ул. Пушкина, 44.

Также в четверг, с 09.00 до 21.00, подача воды будет приостановлена на улицах: Н. Костин, 57, включая номера с дробью, Сучевица, 16–18, включая номера с дробью, В. Коробан, 22, включая номера с дробью, и О. Гибу, 1. В этот период поставщик будет выполнять запланированные работы, передаёт IPN.

С 09.00 до 12.30 подача воды будет приостановлена на проспекте Дачия, 47, 47/1, 47/2 и 47/3. Как сообщает ACC, в связи с выполнением работ, запланированных компанией "Gas Natural Fenosa", возможно отключение электроэнергии, которое повлечёт за собой прекращение подачи воды по указанным адресам.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.