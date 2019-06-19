Европейский суд не признал логотип Adidas торговой маркой

Европейский суд общей юрисдикции отказал компании Adidas в том, чтобы признать ее логотип из трех параллельных полос торговой маркой, следует из судебного постановления.

"Европейский суд общей юрисдикции подтверждает недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении", - говорится в документе.

Суд поясняет, что торговая марка не может состоять только из повторяющихся элементов, а должна быть образной. То есть, по мнению суда, логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки, передает Вести.

Своим постановлением суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году на том же основании аннулировало выданную в 2014 году регистрацию логотипа компании в качестве торговой марки.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Чистая прибыль компании за первый квартал текущего года увеличилась на 17% в годовом выражении и достигла 632 миллионов евро.