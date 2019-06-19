В мире появился третий ультрабогач

Владелец модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француз Бернар Арно стал третьим человеком в истории, состояние которого достигло уровня 100 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

На данный момент состояние Арно оценивается в 100,4 миллиарда долларов, за последний день оно увеличилось на три миллиарда. С начала года активы Арно выросли на 32 миллиарда долларов за счет подорожания акций LVMH на 43 процента, передает Lenta.

В рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, Арно находится на третьем месте, уступая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу со 119 миллиардами долларов и бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу со 106 миллиардами.

По расчетам Bloomberg, состояние Арно равно 3 процентам от ВВП Франции. В то же время Forbes оценивает состояние Арно в 97,3 миллиарда долларов и также ставит его на третье место в списке миллиардеров после Безоса (156,2 миллиарда долларов) и Гейтса (102,4 миллиарда).