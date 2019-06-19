Владелец модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француз Бернар Арно стал третьим человеком в истории, состояние которого достигло уровня 100 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.
На данный момент состояние Арно оценивается в 100,4 миллиарда долларов, за последний день оно увеличилось на три миллиарда. С начала года активы Арно выросли на 32 миллиарда долларов за счет подорожания акций LVMH на 43 процента, передает Lenta.
В рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, Арно находится на третьем месте, уступая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу со 119 миллиардами долларов и бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу со 106 миллиардами.
По расчетам Bloomberg, состояние Арно равно 3 процентам от ВВП Франции. В то же время Forbes оценивает состояние Арно в 97,3 миллиарда долларов и также ставит его на третье место в списке миллиардеров после Безоса (156,2 миллиарда долларов) и Гейтса (102,4 миллиарда).
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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