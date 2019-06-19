В Молдове в последние дни существенно выросло количество обращений к аллергологам

В последние дни существенно выросло количество обращений к аллергологам. Так, в Институт матери и ребенка ежедневно за помощью обращаются десятки матерей, чьи малыши страдают от аллергических заболеваний, вызванных жарой.

Врачи не устают напоминать, что дети особенно тяжело переносят высокие температуры. И когда столбики термометров поднимаются выше 30-ти градусов, высок риск различных кожных заболеваний.

"Вчера и сегодня больше всего, 15 детей в возрасте до одного года, 12-ть из них страдают потницей", отметила аллерголог Джорджетта Русу.

Чаще всего причинами подобной аллергии становятся плохая гигиена или синтетическая одежда, передает canal3.

"Этот тип аллергии можно предупредить. Дети должны быть одеты правильно. Надо проветривать помещение, пить больше жидкости, соблюдать личную гигиену. Одежда из натуральных тканей. Часто приезжают из сел на общественном транспорте, и укутывают детей, чтобы не простудились. Когда ребенок находится на открытом воздухе, надо использовать крем от солнца для детей с фактором защиты 50-ть", сообщила аллерголог Джорджетта Русу.

Некоторые родители уверяют, что летом стараются одевать детей в соответствии с погодой.

"Учитываем температуру воздуха на улице. Чем теплее на улице, тем меньше одежды. Одежда из хлопка. Синтетику почти не используем, потому что тело не дышит".

"Легкая одежда из натуральных тканей, фрукты и много жидкости".

"Чтобы не было жарко и не потел, это не должна быть синтетика".

По данным минздрава, в прошлом году было зарегистрировано почти две тысячи случаев аллергии, спровоцированной внешними факторами, такими как высокие температуры, чрезмерное нахождение на солнце или укусы насекомых.