В последние дни существенно выросло количество обращений к аллергологам. Так, в Институт матери и ребенка ежедневно за помощью обращаются десятки матерей, чьи малыши страдают от аллергических заболеваний, вызванных жарой.
Врачи не устают напоминать, что дети особенно тяжело переносят высокие температуры. И когда столбики термометров поднимаются выше 30-ти градусов, высок риск различных кожных заболеваний.
"Вчера и сегодня больше всего, 15 детей в возрасте до одного года, 12-ть из них страдают потницей", отметила аллерголог Джорджетта Русу.
Чаще всего причинами подобной аллергии становятся плохая гигиена или синтетическая одежда, передает canal3.
"Этот тип аллергии можно предупредить. Дети должны быть одеты правильно. Надо проветривать помещение, пить больше жидкости, соблюдать личную гигиену. Одежда из натуральных тканей. Часто приезжают из сел на общественном транспорте, и укутывают детей, чтобы не простудились. Когда ребенок находится на открытом воздухе, надо использовать крем от солнца для детей с фактором защиты 50-ть", сообщила аллерголог Джорджетта Русу.
Некоторые родители уверяют, что летом стараются одевать детей в соответствии с погодой.
"Учитываем температуру воздуха на улице. Чем теплее на улице, тем меньше одежды. Одежда из хлопка. Синтетику почти не используем, потому что тело не дышит".
"Легкая одежда из натуральных тканей, фрукты и много жидкости".
"Чтобы не было жарко и не потел, это не должна быть синтетика".
По данным минздрава, в прошлом году было зарегистрировано почти две тысячи случаев аллергии, спровоцированной внешними факторами, такими как высокие температуры, чрезмерное нахождение на солнце или укусы насекомых.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md