Мина под новую власть Молдовы

Молдавский "министр из Парижа" объявил о единственном пути страны – на Запад.

Молдова пережила короткое бодрящее будто бы окончание политического кризиса (или, точнее, его первого этапа).

Демократы, которые после образования неожиданной парламентской коалиции ПСРМ – ACUM готовились не уступать бразды правления Молдовой, 14 июня отказались от противостояния с коалицией, хотя та не выглядела сильным противником. Отказались не по своей воле – Плахотнюка не поддержали ни в США, ни в ЕС, ни в России, несмотря на то что он пустился во все тяжкие и принялся, что называется, родиной торговать, передает fondsk.

Из лихорадочных инициатив, которые исходили от демократов, стали известными лишь несколько – согласие продать территорию стадиона в Кишинёве американцам для строительства грандиозного посольства США, решение о переносе молдавского дипломатического ведомства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и тайный конверт с предложением сделать из Молдовы федерацию.