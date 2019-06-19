Вокруг Xiaomi разгорелся скандал из-за нарушения авторских прав

Компанию обвинили в использовании незаконно работы 3D-художника Питера Тарки для рекламы продукции.

Китайская компания Xiaomi обвиняется в незаконном использовании работ 3D-художника Питера Тарки с целью продвижения своей продукции. Об этом пишет The Verge.

Художник утверждает, что создал работы, использованные китайской компанией, в мае прошлого года. Они содержатся среди остальных его работ в галерее Behace.

По словам Тарки, при использовании его работ были изменены лишь объекты внутри картинок на рендеры продуктов Xiaomi, в остальном же концепция была сохранена, передает Корреспондент.

Лишь цвета были слегка переработаны, чтобы не так явно было заметно заимствование.

Художник подчеркнул, что к нему никто не обращался по поводу использования работ. Для Xiaomi эта история уже является не первой. До этого ее упрекнули в заимствовании обоев для рабочего стола из macOS Mojave.