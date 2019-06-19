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Продукты в нашем рационе, которые привлекают комаров
// фото: открытый источник
16:30, 19 Jun 2019
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Не убивайте комара — в нем течет ваша кровь! Иногда мы сами делаем все для того, чтобы привлечь к себе кровопийцу.

Природа наделила это назойливое насекомое отменным обонянием. Комар оснащен 70 рецепторами, которыми он различает запахи и чувствует съедобный объект за несколько десятков метров, передает Рамблер.

Интересно, что охоту на людей устраивают исключительно женские особи. Самцы к крови равнодушны, они питаются нектаром и соком растений. Бывают периоды, когда встречаются комарихи-вегетарианки, но в этот промежуток времени они не откладывают яйца. Ведь самке нужна кровь именно для выведения потомства — она содержит необходимые белки и ферменты. И тут уж на нее нельзя обижаться — #онажмать.

Частенько мы сами бываем виноваты, что стали желанной добычей для комаров, потому что съели привлекательную для них пищу. Какие же лакомства и напитки притягивают насекомое словно магнит?

Пиво

Любителям пикников нужно быть осторожнее. Насекомые не прочь полакомиться кровью человека, выпившего янтарный напиток. Этанол, выделяемый в сверхмалом количестве вместе с потом, может служить для кусачих сигналом, что кушать подано. Исследований на эту тему немного, но они есть. Согласно журналу американской ассоциации борьбы с комарами, эксперимент 2002 года продемонстрировал, что вероятность быть покусанным резко возрастала, если человек употребил алкоголь. На тех, кто выпил бутылку пива, кровососы садились с большей вероятностью.

Вяленая и соленая рыба, копчености

Комары просто жаждут найти себе «закуску» с резким природным запахом тела. Чем сильнее пахнет от человека потом, тем он привлекательнее для кровопийцы. Очень соленые и калорийные продукты меняют водно-солевой баланс в организме человека, и у него повышается потоотделение. Зверюги с особым аппетитом летят на аромат молочной кислоты, которая является составляющей пота.

При выполнении интенсивных упражнений или иной физической нагрузки человек также покрывается испариной и достигает такого же привлекательного для комаров эффекта. Совет: прежде чем выйти на свежий воздух, примите душ. Комаров гораздо меньше интересует запах чистого тела. Да и окружающие люди спасибо скажут.

Авокадо, бананы

Перед прогулкой на природе лучше отказаться от этих продуктов. Они богаты калием — это один из важнейших элементов для нашего здоровья. Но они повышают количество молочной кислоты в теле, которая, как уже сказано выше, делает нас привлекательной добычей для кровососа. Если очень хочется фруктов, лучше съешьте апельсин или грейпфрут. Цитрусовые отпугивают назойливое насекомое. Также комары не любят запах чеснока и лука, базилика и ванили.

Жирная пища

Когда человек переедает, он начинает по-другому дышать: тяжело и учащенно. В это время он производит больше углекислого газа, чем в обычном состоянии. Этот самый газ, который мы выдыхаем, провоцирует хороший аппетит у комара, и он начинает искать лакомую добычу. Замечено: люди с лишним весом, страдающие одышкой, — одни из любимейших объектов для укусов насекомых. Комары быстро находят жертву по шлейфу выдыхаемого воздуха.
Кстати, женщины во время беременности выдыхают углекислого газа на 20 процентов больше и тоже являются желанным "блюдом".

Надо знать

Комары на дух не переносят запах хвои и цитрусовых. Вы также можете использовать натуральные эфирные масла: мяты, лаванды, аниса, эвкалипта, гвоздики. Если у вас нет аллергии на эти ароматы, то воспользуйтесь аромалампой, добавив несколько капель душистого средства. Можно капнуть на свечу или на камин, на природе — в костер. Как вариант, можно из пульверизатора распрыскать смесь воды с аромамаслами на одежду и мебель или разложить смоченные в маслах салфетки, положить в тарелочки кусочки кожуры от апельсина, лимона, грейпфрута. Не любят пискуны и запах яблочного уксуса.

И если кровопийцы решили устроить вам испытание и испортить настроение, вспомните народную мудрость "Комары гуманнее некоторых женщин. Если комариха пьет твою кровь, она хотя бы перестает жужжать".




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