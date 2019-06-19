Пользователи Сети помогли паре найти несчастного младенца, обрести ему новую семью. Винод Капри, режиссер из Нью-Дели первым делом каждое утро проверяет новости в "Твиттере".
14 июля среди огромного потока контента внимание мужчины привлекло видео, на котором плакал новорожденный малыш, оставленный на мусорной свалке. Этот ролик так взволновал режиссера, что он показал его своей жене Сакши Джоши.
"Мы были очень расстроены", — рассказал Капри CNN, — "Я не мог смотреть, как ребенок плачет. Мое сердце разрывалось от жалости, и этого было достаточно, чтобы мы приняли решения отыскать этого малыша".
Пара разместила в соцсетях просьбу о помощи разыскать этого ребенка, заявив, что усыновят малыша, если у них получится найти его, передает Рамблер.
"Мы не были уверены, достоверно ли эта информация, так как до этого нам часто попадались фейковые ролики с похожим содержанием", — добавил мужчина.
Однако семья решила попытать счастье.
Твит мужчины моментально стал вирусным — сотни пользователей присылали Виноду данные, которые могли помочь ему отыскать автора ролика. Через несколько часов пара получила сообщение, что малыш найден в Раджастхане.
Новорожденный младенец оказался девочкой.
С помощью друзей Винод узнал, что малышку подобрали добрые люди и отвезли в больницу города Нагаур. Девочка родилась очень маленькой и весила всего полтора килограмма. Несмотря на это, врачи отметили, что у нее крепкий организм и он восстановится после перенесенного потрясения.
На следующий деть после этого известия пара проделала путь в 500 километров и уже в полдень общалась с врачом, наблюдающим малышку.
Винод сообщил педиатру, что они хотели бы удочерить кроху.
Сейчас семья занимается оформлением документов, которые позволят им, когда девочка восстановится, забрать ее в любящий дом.
Jab WE met HER... #Nagaur pic.twitter.com/xAD8g9yPK7— Vinod Kapri (@vinodkapri) June 15, 2019
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