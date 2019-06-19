Туристический самолёт разбился в Бельгии

Туристический самолёт разбился в бельгийской провинции Фламандский Брабант. О крушении сообщает телеканал RTBF.

После падения самолёт загорелся. По данным портала Radio2, на борту было два человека, оба они выжили. Их уже госпитализировали, однако информации об их состоянии пока нет, передает Life.

Рядом с местом крушения заблокирована трасса, которая соединяет Брюссель и Льеж.