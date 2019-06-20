Состояние девочки, которой тетя помыла голову концентрированным средством от вшей - стабилизировалось

Восьмилетняя девочка, которой тетя помыла голову концентрированным средством от вшей, чувствует себя лучше. Ее перевели из отделения интенсивной терапии.

"Девочка находится в отделении педиатрии. Ее состояние стабильное. Она в палате со своей мамой. Через три-четыре дня ее выпишут".

Неразбавленным средством от вшей два дня назад в селе Оргеевского района помыла головы двум девочкам 11-ти и восьми лет их родственница. 11-летняя скончалась. Доза в десять раз превышала допустимую норму.

Заведено уголовное дело. Женщине за лишение жизни по неосторожности грозит до трех лет тюрьмы.