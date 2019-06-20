Преподаватели вузов поддерживают реформу оплаты труда, которую запустило правительство Павла Филипа

Преподаватели вузов выступают за продолжение реформы в области оплаты труда, которую запустило правительство Павла Филипа. Этот вопрос обсудили на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи и спорту. В нем приняли участие менеджеры нескольких вузов и профтехучилищ.

"Молодые специалисты, у которых раньше были низкие зарплаты, после внедрения этой реформы ощутили улучшения, их зарплаты выросли", - отметила директор профшколы Татьяна Караман.

Приветствует реформу и ректор Академии экономических знаний Молдовы Григорий Белостечник.

"Новый закон в области оплаты труда привел к лучшим изменениям. Давно нужно было принять меры для увеличения окладов в высших учебных заведениях. С 1 декабря 2018 зарплаты выросли значительно, некоторые на 40%. Но мы пока не получили деньги на увеличение окладов", - заявил ректор ASEM Григорий Белостечник.

"С бюджетом все в порядке. Закон о заработной плате приняли после того, как был утвержден госбюджет на 2019 год и поправка в бюджете о направлении денег. Средства для увеличения зарплат в госбюджете есть", - подчеркнула депутат ДПМ Моника Бабук.

Другие менеджеры отметили, что уже получили все необходимые средства.

"Мы получили от государства все деньги, небольшая задержка была по науке, но сейчас все средства есть. У нас этой проблемы нет", - подытожил ректор Медуниверситета Ион Абабий.

Ранее лидер ПДС Майя Санду заявляла, что в бюджете нет средств на увеличение зарплат преподавателей. Тогда будучи министром образования Моника Бабук ответила, что повышенные оклады получат все педагоги.

С начала этого года увеличенные зарплаты получают работники бюджетной сферы. У некоторых зарплаты выросли более чем на 100%. Это стало возможным благодаря вступившей в силу в декабре прошлого года реформе в области оплаты труда. Запустили ее по инициативе председателя Демпартии Влада Плахотнюка.