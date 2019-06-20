Студент из Кишинева намерен вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Побить он хочет сразу два рекорда по сабражу - лихой технике открывания игристого вина. Его задача - 36 бутылок за 30 секунд и 72 за минуту.
Даниел Фрумусаки учится в колледже виноградарства и виноделия. И у него уже есть европейский диплом сомелье. Сабраж для него просто хобби.
"Первая бутылка взорвалась у меня в руках. Я думал, это просто, и поранил руку. Тем не менее от затеи не отказался - попробовал открыть вторую бутылку, и у меня получилось. Так я вошел в азарт", - поделился сомелье Даниел Фрумусаки.
Заявку в книгу Гиннесса Даниел отправил в феврале. Получив ответ, стал тренироваться ежедневно.
"Если не попасть по нужной точке, бутылка разобьется. А когда попадаешь, пробка отлетает вместе с горлышком. Это и есть сабраж", - добавил Фрумусаки.
Мастерство владения саблей Даниел продемонстрирует в воскресенье. В тот же день видео отправят экспертами книги Гиннесса.
Сейчас в числе рекордсменов 20 уроженцев Молдовы. Среди них певица Клеопатра Стратан, группа O-Zone и пловец Ион Лазаренко.
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