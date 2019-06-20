Шокирующий случай в Атаках: 46 жильцов остались без крыши над головой

Шокирующий случай в Атаках. 46 жильцов одной из девятиэтажек в один момент остались без крыши над головой. Подъезд, где они жили, рухнул.

Обрушение произошло минувшим вечером в полдесятого вечера. К счастью, обошлось без жертв. Кто-то из жильцов заметил на стене огромные трещины и успел предупредить остальных. Люди успели покинуть квартиры до того, как подъезд рухнул.

На место происшествия сразу же прибыло несколько бригад спасателей. Ночью там побывал и глава Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью никаких работ проводить не будем, это небезопасно. Возьмем все под охрану, а утром решим, что делать дальше. Очевидно, что поврежденный дом представляет угрозу. Нам нужно подумать и о безопасности тех, кто займется его сносом".

Некоторых жильцов рухнувшего подъезда приютили родственники, другие провели ночь в общежитии местного лицея. Кое-кто из людей вернулся на место обрушения, намереваясь забрать личные вещи. Однако им запретили это делать.

Некоторые жильцы пришли к месту происшествия утром.

Причины обрушения устанавливаются. Местные жители, тем временем, высказывают свои версии на этот счет.

"Появилась трещина после ремонта, вот он и рухнул. Хорошо, что люди успели выйти".

"У меня есть знакомые, которые жили в этом доме. Они успели спастись. Их предупредили. Слава богу, обошлось без жертв. Очень жаль людей, которые остались без крыши над головой".

На место происшествия направили около 40 спасателей из Сорок, Единец и Окницы.