Шокирующий случай в Атаках. 46 жильцов одной из девятиэтажек в один момент остались без крыши над головой. Подъезд, где они жили, рухнул.
Обрушение произошло минувшим вечером в полдесятого вечера. К счастью, обошлось без жертв. Кто-то из жильцов заметил на стене огромные трещины и успел предупредить остальных. Люди успели покинуть квартиры до того, как подъезд рухнул.
На место происшествия сразу же прибыло несколько бригад спасателей. Ночью там побывал и глава Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.
"Ночью никаких работ проводить не будем, это небезопасно. Возьмем все под охрану, а утром решим, что делать дальше. Очевидно, что поврежденный дом представляет угрозу. Нам нужно подумать и о безопасности тех, кто займется его сносом".
Некоторых жильцов рухнувшего подъезда приютили родственники, другие провели ночь в общежитии местного лицея. Кое-кто из людей вернулся на место обрушения, намереваясь забрать личные вещи. Однако им запретили это делать.
Некоторые жильцы пришли к месту происшествия утром.
Причины обрушения устанавливаются. Местные жители, тем временем, высказывают свои версии на этот счет.
"Появилась трещина после ремонта, вот он и рухнул. Хорошо, что люди успели выйти".
"У меня есть знакомые, которые жили в этом доме. Они успели спастись. Их предупредили. Слава богу, обошлось без жертв. Очень жаль людей, которые остались без крыши над головой".
На место происшествия направили около 40 спасателей из Сорок, Единец и Окницы.
Комментарии
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Правоохранители задержали троих уличных грабителей
- Убийство в Ниспоренах: полиция задержала пятерых подозреваемых
- Авария в Кишиневе: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
- Страшная находка в Штефан-Водэ: труп пропавшей женщины нашли во дворе соседа
- На Ботанике автомобиль провалился колесом в яму, которая образовалась после дождя
- Общественный транспорт "плыл" по затопленным после дождя улицам Кишинева. ВИДЕО
- В Приднестровье из-за непотушенной сигареты сгорело 0,5 гектара пшеницы
- Умерла спустя два дня после похорон матери: названа причина смерти девочки из Оргеева
- В Молдове раскрыли банду, которая занималась незаконным оборотом наркотиков и заработала миллион евро
- Власти американского города выплатят хакерам $600 000 выкупа
- Власти одного из островов Норвегии решили "отменить" время
- СМИ: YouTube планирует создать отдельный проект для детей
- В США сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы
- Предложение политолога: Законопроект об умалении функциональной независимости ЦИК должна рассмотреть Венецианская комиссия
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Мина под новую власть Молдовы
- В Молдове объявлен желтый код: метеорологи обещают сильный ливень, грозы и шквалистый ветер
- Туристический самолёт разбился в Бельгии
- Полиция Бельц просит помощи в установлении личности человека
- Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
- Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md