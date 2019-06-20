У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС

У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к Евросоюзу. Даже если бы страна получила статус кандидата в ближайшие десять лет, само вступление состоялось бы не ранее 2040 года.

Об этом сообщает радио Europa Liberă. Журналисты отмечают, что европейские лидеры пока не хотят расширения сообщества. Об этом свидетельствует решение министров иностранных дел стран ЕС перенести на осень начало переговоров о вступлении в союз Северной Македонии и Албании.

Хотя Европейская комиссия рекомендовала начать их немедленно. В то же время, неизвестно, сколько времени могут занять эти переговоры. Они могут продолжаться годы, а могут быть прекращены через несколько месяцев по требованию одной из стран-членов ЕС.

Наглядный пример Турция. Страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году. В 1999 получила статус кандидата, а переговоры о вступлении в сообщество начались лишь спустя шесть лет, тогда же когда и с Хорватией. Турция пока так и не вошла в состав ЕС. А вот Хорватия вступила в сообщество в июле 2013 года.