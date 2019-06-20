Принятое решение Национальным банком Молдовы может привести к подорожанию кредитов

Принятое накануне Национальным банком Молдовы решение может привести к подорожанию кредитов. Регулятор повысил базисную ставку по краткосрочным займам на полпроцентных пункта с 6,5 до 7% в год.

Теперь финансовые учреждения должны решить, будут ли они повышать эту ставку. Национальный банк уточнил, что это необходимая мера, направленная на сдерживание роста цен, вызванного увеличением покупательной способности граждан.

Последние два года базисная ставка была стабильной. В 2017 году НБМ трижды менял ее в сторону сокращения, что привело к удешевлению кредитов.