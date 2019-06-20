Посекундно восстановлены обстоятельства убийства 11-летней девочки под Одессой

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко - 22 летний Николай, житель села Ивановка Одесской области.

Начальник криминальной полиции - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе, пишет "Обозреватель".

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – отметил Аброськин, передает Униан.

Также на своей странице в Facebook он опубликовал инфографику-воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко (нажмите, чтобы увеличить):

Как сообщил журналистам Вячеслав Аброськин, задержанный подозреваемый в убийстве ребенка признался правоохранителям в совершении им преступления. По словам Аброськина, этот молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке.

Во время допроса задержанный признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.