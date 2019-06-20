Предложение политолога: Законопроект об умалении функциональной независимости ЦИК должна рассмотреть Венецианская комиссия

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что ЦИК нужно деполитизировать, но он не уверен, что, возможность увольнения ее членов парламентом поспособствует достижению этой цели.

Как сообщает ТРИБУНА, Дионис Ченушэ написал, что в настоящее время коалиция большинства благоприятствует реформам, но давайте представим, что у нас будет другая коалиция.

"Что мы будем делать тогда? Я хотел бы понять, каковы гарантии того, что пересмотр избирательного законодательства не приведет к ухудшению ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такие изменения не могут быть проведены для сиюминутных потребностей, они должны быть продуманы на перспективу. После того, как демократы политизировали и дискредитировали все, что могли, думаю, у них не было никакой легитимности высказываться насчет независимости ЦИК",– отметил политолог.

Дионис Ченушэ сказал, что предложил бы законопроект об умалении функциональной независимости ЦИК Венецианской комиссии.