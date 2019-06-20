В YouTube согласились с тем, что дети слишком часто получают доступ к роликам, которые им смотреть не положено.
Видеохостинг YouTube планирует создать отдельный проект для детского контента, который будет называться YouTube Kids. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, авторы идеи считают, что это позволит защитить юных пользователей от роликов сомнительного содержания, передает РБК.
Идея создать отдельный YouTube для детей может быть очень рискованной, поскольку подобный контент очень популярен на видеохостинге и привлекает деньги рекламодателей. Однако в руководстве компании согласились с критикой тех пользователей, которые говорят, что дети слишком часто получают доступ к роликам, которые им смотреть не положено, передает УНИАН.
Еще одним вариантом ограничения доступа детей к взрослому контенту является изменение в обычных настройках YouTube. Сейчас после просмотра одного видео пользователь автоматически переключается на следующее в соответствии с системой рекомендаций видеохостинга. В этом случае есть вариант, что юный зритель увидит ролик, который может оказаться "небезвредным", отмечает WSJ.
В YouTube подчеркивают, что на фоне возрастающей популярности видеохостинга в компании задумываются о том, как улучшить качество контента, в том числе и в вопросе "роликов для детей", сообщила официальный представитель компании. При этом в YouTube конкретные изменения не комментируют. Там объясняют, что речь идет о внутренней политике компании.
WSJ указывает, что возможным поводом для изменения внутренней политики YouTube стал иск группы адвокатов, которые заявили, что видеохостинг размещал ролики, не сообщая в них об "опасности" контента для несовершеннолетних.
По одной из версий, YouTube Kids создается именно для того, чтобы избежать судебного процесса, пишет газета. Ранее сообщалось, что YouTube устроит массовую чистку видео, которые отрицают существование Холокоста, оправдывают насилие в школе и разжигают ненависть.
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