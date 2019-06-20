Жители острова утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.
Власти норвежского острова Соммарёй решили избавиться от концепции времени, позволив местным жителям делать "то, что они хотят, если они захотят".
На острове полярная ночь длится с 18 мая по 26 июля, а все остальное время года - полярный день, сообщает Униан со ссылкой на Лига.нет.
Жители "Летнего острова" (так переводится название с норвежского) в западной части коммуны Тромсё утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.
"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим, - говорит местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании Зона, свободная от времени. - Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться".
Хвединг передал норвежским депутатам заявление с подписями других островитян, чтобы обсудить правовой статус отмены времени.
Жители требуют ввести гибкий график в школах и на работе. "Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - объясняет активист. На острове живут чуть более 300 человек, большинство заняты в сфере туризма или рыболовства.
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