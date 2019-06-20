Новый глава МИД, Николай Попеску, не верит в будущее правительства Санду

Новый министр иностранных дел Николай Попеску не верит в будущее правительства, в котором состоит. "Удивлюсь, если мандат этого кабмина продлится четыре года", - заявил он на встрече с молдавской диаспорой в Вашингтоне.

"Поэтому, если говорить о вероятности досрочных выборов, я очень удивлюсь, если это правительство станет исключительным и продержится четыре года", - сказал Попеску.

Всего через несколько дней после принесения присяги Николай Попеску уже говорит о провале кабмина Санду.

"Все правительства терпят неудачу, и нас это не минует. Вопрос в том, что мы успеем сделать до того, как договоренности и политические созвездия изменятся", - добавил глава МИД.

У главы внешнеполитического ведомства мрачные прогнозы в отношении молдавской политики.

"За последние десять лет в Молдове, если не ошибаюсь, сменилось шесть правительств. Думаю, в следующие десять лет их тоже будет не менее шести. Когда я вижу, как быстро меняются альянсы и избирательная динамика, практически, по всей Европе, в том числе на Балканах и в Центральной Европе, не верится, что мы можем стать оазисом политической стабильности, которой нет в сегодняшней Европе", - подытожил Николай Попеску.

Скептически Попеску настроен и в отношении урегулирования приднестровского вопроса. По его словам, спустя почти 30 лет после возникновения конфликта решение до сих пор не нашли, а перспективы остаются неопределенными.