Шокирующий случай в Оргеевском районе: Братья в возрасте семи и девяти лет оказались в больнице с серьезными ожогами

Шокирующий случай в Оргеевском районе. Братья в возрасте семи и девяти лет оказались в больнице с серьезными ожогами, после того, как родной отец каждому из них опалил по руке на открытом огне.

Всё это произошло накануне вечером, после того, как глава семейства, страдающий психическими расстройствами, решил, что дети задумали сжечь пристройку к дому. И он решил преподнести им урок. Обожженные мальчики сами обратились в службу 112. Их тут же доставили в райбольницу, откуда перевезли в Кишинев, в республиканскую детскую клинику имени Коцаги, передает canal3.

Бабушка мальчиков категорически отрицает виновность своего сына, в тоже время она признает, что у мужчины проблемы со здоровьем.

"Их отец был раздражен, они ходили вокруг кухонной плиты, а он им говорил: вы что, пожарные, вы ошпаритесь. Он стал на них кричать, бить их, и они убежали, уже ошпаренные''.

С матерью детей поообщаться не удалось - её не оказалось дома. А мэр села говорит, что отца пострадавших ребят дважды штрафовали за применение физической силы.

"Это социально уязвимая семья. В ней растут четыре ребенка, три мальчика и девочка. Отец болен, у него вторая группа инвалидности. Он признал свою свою вину, говорит, что сделал это будучи пьяным".

Братья попали в больницу в тяжелом состоянии. У одного из мальчиков ожоги правой руки, а у другого - левой.

Они были госпитализированы с тепловыми ожогами третьей степени А и Б обеих рук. Есть серьезные травмы, потому что рука - зона, которая может спровоцировать травматический шок" сказал травматолог Андриан Булба.

После инцидента 32-летний отец сбежал, но сегодня в полдень правоохранители его нашли и доставили в Оргеевскую психиатрическую больницу. Здешние врачи говорят, что он стоял на учете, так как страдал от раздвоения личности. В семье воспитываются еще двое детей.