Ученые раскрыли тайну рисунков в пустыне Наска

Возраст 16 геоглифов составляет около двух тысяч лет. Определены на рисунках несколько перуанских птиц.

Японские ученые из университетов Хоккайдо и Ямагата смогли идентифицировать на загадочных геоглифах Наска несколько видов перуанских птиц. Также они выдвинули гипотезу, почему эти птицы привлекли интерес древних людей. Об этом пишет EurekAlert.

Птицы кажутся экзотическими для региона, и дальнейшие изучения могут помочь объяснить их значение. Исследование было опубликовано в журнале Archaeological Science: Reports, передает Корреспондент.

Линии и геоглифы пустынных плато Наска и Пальпа расположены примерно в 400 километрах к югу от Лимы (Перу) и образуют объект всемирного наследия, занимающий площадь около 450 квадратных километров.

Они были созданы между 400 г. до н.э. и 1000 г. н.э. людьми, проживающими на территории до инков. Включают эти изображения простые линии, геометрические рисунки и рисунки животных и растений.

Большинство этих офортов настолько велики, что их лучше рассматривать на аэрофотоснимках. Идентификация того, что они представляют, является первым шагом к разгадке тайны, почему они были нарисованы.