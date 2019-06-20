Животное забежало на станцию метро и ранило там пассажирку. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали кабана и вызвали ветеринаров.
Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
Животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером, 19 июня, один из кабанов забежал даже на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором, передает Корреспондент.
Издание сообщает, что никто точно не знает численности диких животных, обитающих в зеленых зонах города. В поисках съестного они наведываются на городские помойки, в зоны пикников, поедают сельскохозяйственные посевы, топчут и вырывают цветы, портят поля гольф-клубов и создают опасные ситуации на дорогах. В целом кабаны ведут себя мирно, но иногда проявляют агрессию.
View this post on Instagram
【慘慘豬】受傷小野豬闖堅尼地城站撞女子 漁護「開槍」捕捉 昨晚近7時，一隻身長約一米的小野豬，拐着受傷的後腿，跌跌撞撞闖進港鐵堅尼地城站，由位於科士街的C出口進入站內，並乘搭扶手電梯，其間小野豬碰撞站在前面的女子，女子大腿感疼痛，救護員到場將她送往瑪麗醫院治理。 - 小野豬面部及腳部受傷，鮮血湧出，地上留有大片血迹，港鐵職員利用鐵欄將小野豬困住，警員持盾戒備，等待漁護署人員到場處理。其間小野豬瑟縮一角，狀甚可憐，有人擔心牠捱餓，提供蘋果供牠食用。 - 晚上約9時，漁護署職員到場，向小野豬發射麻醉槍，擊中牠左邊身體，小野豬登時受驚，在圍封範圍內走動，40秒後徐徐倒下，後疑因小野豬仍意識清醒，職員再補一發麻醉針，其後將牠移入捕獸籠帶走。現場圍觀市民笑說：「用催淚彈或者胡椒噴霧咪得囉！人都係咁啦！使乜咁多個警察呀！」 - 詳細全文請到 @hk01_hk 自我介紹，前往香港01 手機App 繼續閱覽。 - #hk01 #港聞 #野豬 #香港野豬 #堅尼地 #堅尼地城 #港鐵 #麻醉 #野豬問題 #動物園 #動物 #香港動物 #慘慘豬 #陰功豬 #漁護署 #郊野公園 #獸醫 #hongkong #hongkongnature #wildboar #wildboars #piggy 攝影：黃廸雯
Комментарии
- В сети появилось сообщество, отказавшееся от детей из-за изменений климата
- Власти американского города выплатят хакерам $600 000 выкупа
- Власти одного из островов Норвегии решили "отменить" время
- Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены до конца июня 2019
- Туристический самолёт разбился в Бельгии
- Пара с помощью Твиттера спасла новорожденного, найденного на свалке
- Продукты в нашем рационе, которые привлекают комаров
- В мире появился третий ультрабогач
- Европейский суд не признал логотип Adidas торговой маркой
- Семейная пара пыталась продать младенца
- В Индии автобус с людьми рухнул в реку, семь детей пропали без вести
- В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом:погибли двое
- Пострадавших в результате обрушения дома в Атаках обеспечат постоянным жильем
- В метро Китая женщину ранил дикий кабан
- Ученые раскрыли тайну рисунков в пустыне Наска
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Мина под новую власть Молдовы
- В Молдове объявлен желтый код: метеорологи обещают сильный ливень, грозы и шквалистый ветер
- Туристический самолёт разбился в Бельгии
- Полиция Бельц просит помощи в установлении личности человека
- Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
- Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака
- Новый министр обороны Павел Войку не решил, будет ли требовать вывода российских войск с территории Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md