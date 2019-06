View this post on Instagram

【慘慘豬】受傷小野豬闖堅尼地城站撞女子 漁護「開槍」捕捉 昨晚近7時,一隻身長約一米的小野豬,拐着受傷的後腿,跌跌撞撞闖進港鐵堅尼地城站,由位於科士街的C出口進入站內,並乘搭扶手電梯,其間小野豬碰撞站在前面的女子,女子大腿感疼痛,救護員到場將她送往瑪麗醫院治理。 - 小野豬面部及腳部受傷,鮮血湧出,地上留有大片血迹,港鐵職員利用鐵欄將小野豬困住,警員持盾戒備,等待漁護署人員到場處理。其間小野豬瑟縮一角,狀甚可憐,有人擔心牠捱餓,提供蘋果供牠食用。 - 晚上約9時,漁護署職員到場,向小野豬發射麻醉槍,擊中牠左邊身體,小野豬登時受驚,在圍封範圍內走動,40秒後徐徐倒下,後疑因小野豬仍意識清醒,職員再補一發麻醉針,其後將牠移入捕獸籠帶走。現場圍觀市民笑說:「用催淚彈或者胡椒噴霧咪得囉!人都係咁啦!使乜咁多個警察呀!」 - 詳細全文請到 @hk01_hk 自我介紹,前往香港01 手機App 繼續閱覽。 - #hk01 #港聞 #野豬 #香港野豬 #堅尼地 #堅尼地城 #港鐵 #麻醉 #野豬問題 #動物園 #動物 #香港動物 #慘慘豬 #陰功豬 #漁護署 #郊野公園 #獸醫 #hongkong #hongkongnature #wildboar #wildboars #piggy 攝影:黃廸雯