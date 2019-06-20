Пострадавших в результате обрушения дома в Атаках обеспечат постоянным жильем

Государство обеспечит всех жильцов 9-этажного дома в городе Атаки, где вчера, 19 июня, обрушился подъезд, постоянным жильем. Об этом заявил глава государства Игорь Додон после визита, предпринятого в северные районы страны.

Президент Игорь Додон совершил сегодня утром визит в Атаки, чтобы ознакомиться с обстоятельствами обрушения подъезда одного из многоквартирных домов, передает МОЛДПРЕС.

"Я провел оперативное заседание с участием районной и городской администрации и руководства местного управления по чрезвычайным ситуациям. Я общался с людьми, которые были эвакуированы из этого дома. По предварительным оценкам, было несколько причин: сдача в эксплуатацию дома с различными нарушениями, постоянное накопление воды в подвале дома, а также несанкционированные изменения в строительстве дома - частичный снос базовых стен некоторыми жильцами. По словам представителей Управления по чрезвычайным ситуациям, скорее всего, дом будет снесен", - написал глава государства на своей официальной странице.

Он отметил, что государство обеспечит всех пострадавших постоянным жильем. "С этой целью мы рассматриваем различные варианты, в том числе компенсацию разрушенного жилья по рыночным ценам, для приобретения новых квартир", - написал Додон.

Президент Республики Молдова потребовал провести инспекцию многоэтажных домов той же серии во всех населенных пунктах Республики Молдова.