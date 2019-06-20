В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом:погибли двое

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии; спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тела мужчины и женщины, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.

Спасатели продолжают поиски третьего человека, который предположительно должен находиться под завалами. Речь идет об инвалиде.

Согласно этой информации, взрыв произошел в 4.20 (5.20 по молдавскому) на одной из центральных улиц Гориции. В доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из них пустовала. В других помещениях должны были находиться три человека, которых в настоящее время ищут спасатели.

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

Десять дней назад в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 16 человек, один из которых позднее скончался в больнице.