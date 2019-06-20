По меньшей мере семь детей пропали без вести в результате крупной аварии, которая произошла в северном индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает полиция региона.
Инцидент произошел в окрестностях города Лакхнау, столицы данного региона. Автобус, в котором находились 29 человек, возвращался ночью со свадьбы. По неизвестной причине водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась и рухнула в реку, передает РИА Новости.
Местным жителям удалось еще до прибытия экстренных служб спасти всех 22 взрослых, однако следов детей обнаружить не удалось. Полиция полагает, что сильное течение могло унести их далеко от места ДТП. К операции была привлечена команда аквалангистов, но до сих пор поиски детей результатов не принесли.
Верховное руководство штата было проинформировано о случившемся и распорядилось приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших.
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