Царапина оказалась опухолью. Француженка откладывала поход ко врачу и лишилась носа

Небольшое пятно на кончике носа жительницы французской Тулузы стало началом ее борьбы с раком. Царапину сначала приняли за инфекцию. Дерматолог диагностировал женщине онкологию.

Похожая на прыщ отметина появилась на носу 35-летней Лори Сегай в начале 2018 года. Француженка не придала этому особенного значения. Волноваться она начала только после того, как рана, не заживавшая несколько месяцев, начала кровоточить. Историю болезни женщины рассказало издание The Sun.

К терапевту Лори обратилась только в октябре того же года. Врач предположил, что имеет дело с инфекцией, выписал своей пациентке антибактериальный крем и отпустил домой. Однако лучше француженке не стало, передает 360.

К дерматологу Сегай попала с трудом: сначала ей вовсе отказали в скорой записи, но, услышав описание раны, согласились принять женщину через 15 дней. К тому моменту «царапина» кровоточила уже пять месяцев.