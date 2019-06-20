Румыния может войти в Шенгенскую зону до 31 октября

Без виз и в Шенгенской зоне. Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос сообщил, что Румыния может войти в Шенгенскую зону до конца мандата нынешней Европейской комиссии, то есть до 31 октября.

Кроме того, в ближайшее время США могут отменить визовый режим для граждан соседней страны. Хотя Вашингтон и Бухарест состоят в стратегическом партнерстве, до сих пор гражданам Румынии требовалась виза для въезда в США.

Ранее Евросоюз неоднократно предупреждал Вашингтон, что если он не откажется от ограничений, страны сообщества введут зеркальные меры. Между тем, Канада отменила визовый режим для граждан Румынии в 2017 году.