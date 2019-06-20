Людям с аллергией на амброзию придется несладко и в этом году. В Кишиневе проблему так и не решили. Два месяца назад в мэрии обещали обработать гербецидами около десяти гектаров по всему городу, но на последнем совещании глава зеленхоза признал, что амброзию уничтожили только на окраинах.
"Мест концентрации нет, но она растет по всему городу. Нельзя сделать химическую обработку везде", - сказал глава зеленхоза Сергей Карп.
У аллергиков уже проявляются первые симптомы. Ромина Бакаржи живет в многоэтажке на улице Албишоара. Во дворе - целое поле амброзии.
"Это настоящая экологическая катастрофа. Надо принять меры, пока растения маленькие. К августу они будут выше метра", - заявила жительница Кишинева Ромина Бакаржи.
В период цветения амброзии Ромина с семьей уезжает из города. И все лето принимает лекарства.
"Курс антигистаминных препаратов, назальные спреи, глазные капли, целый комплекс. В августе не могу открыть окна, чтобы не залетала пыльца. Помогает морской воздух. Каждый год мы ездим на море, а по возвращении становится легче", - добавила Ромина Бакаржи.
Ситуацию в стране пока не оценили. В Национального агентстве продовольственной безопасности получат данные к конце месяца. Врачи, между тем, обещают, что скоро в Молдове появится новый препарат для лечения аллергии.
"Это курс лечения аллегенами. Надеюсь, он появится осенью. Назначать его будут после диагностики. В случае сильной аллергии продолжать его придется от трех до пяти лет. Это будет сублингвальный спрей, более удобный в применении", - подытожила аллерголог Даниела Корня.
Осенью прошлого года тогдашний премьер Павел Филип распорядился включить амброзию в список растений, подлежащих уничтожению. Владельцев земельных участков обязали бороться с амброзией на своих территориях. Штраф за нарушение правил - полторы тысячи леев для физических лиц и шесть тысяч для юридических.
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