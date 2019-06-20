Жильцы рухнувшего дома в Атаках все еще живы благодаря настойчивому инспектору

Час 20 минут заняла эвакуация жильцов разрушенного дома. Вывели всех по настоянию одного человека - инспектора Агентства по техническому надзору Игоря Бордияна. Вчера он был в отъезде, но после звонка мэра Атак срочно вернулся в город. Едва зайдя в дом он понял, что обрушения не избежать.

"В 17.25 я вернулся в мэрию и распорядился эвакуировать всех. Сразу позвонил газовщикам и электрикам, чтобы отключили здание. К восьми вечера всех вывели, только мы с мэром оставались наверху", - сообщил инспектор Агентства по техническому надзору Игорь Бордиян.

Убедить жильцов было трудно. Многие уходить не хотели.

"Честно говоря, я будто был злейшим врагом. Мне не верили, не хотели слушать. Но если бы я не настоял и разрешил остаться до утра, много людей был погибло", - отметил Игорь Бордиян.

Инспектор говорит, что работа только начинается. В ближайшие дни проверят и другие дома.

"Надо провести экспертизу. Рядом еще три девятиэтажки, их обязательно нужно проверить", - подытожил инспектор Бордиян.