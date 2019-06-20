В Хынчештах неизвестный напал на прокурора, выходившего с судебного заседания

Шокирующий случай в Хынчештах. Неизвестный напал на прокурора, выходившего с судебного заседания. Женщину отвезли в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. По словам генерального прокурора, данный случай вызывает опасения.

"Это дело, которое вызывает у нас озабоченность. Оно связано с деятельностью прокурора. В частности, речь о том, что прокурор возвращался с судебного заседания", сообщил генеральный прокурор Эдуард Харунжен, передает canal3.

Случай произшел в девять утра, когда прокурор возвращалась в офис из хынчештского здания суда. По словам правоохранителей, на женщину напали со спины.

Ведется расследование. В случае подозревают человека, напрямую связанного с прокурором.