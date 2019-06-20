В столичных озерах утонули двое мужчин

Двое мужчин утонули накануне в столичных озерах. По словам правоохранителей, перед тем, как пойти купаться жертвы распивали спиртное.

Первый случай произошёл в озере парка "Валя морилор". 32-летний мужчина решил окунуться вместе со своим приятелем, однако на берег больше не вышел. Прибывшие на место врачи спасти его не смогли, передает canal3.

Другая трагедия произошла в озере парка "Ла извор". Там утонул 21-летний молодой человек. С начала этого года произошло 26 случаев утопления.