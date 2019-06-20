В Кишиневе мужчина украл детскую коляску: ему грозит до 4 лет тюрьмы

Украл детскую коляску и думал, что это сойдет ему с рук. В совершении преступления подозревают 47-летнего жителя Кишинева. Случай произошел месяц назад в многоэтажке по столичной улице Измаильской. О пропаже сообщил владелец коляски.

В доказательство своих слов он представил запись с камер видеонаблюдения. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник вывез коляску и продал на одном из столичных рынков, передает canal3.

Мужчину задержали. На допросе он признал свою вину. Злоумышленнику грозит почти 68 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюремного заключения.