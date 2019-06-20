О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Кишиневе мужчина украл детскую коляску: ему грозит до 4 лет тюрьмы
// фото: открытый источник
15:22, 20 Jun 2019
просмотров 97 | комментариев 0

Украл детскую коляску и думал, что это сойдет ему с рук. В совершении преступления подозревают 47-летнего жителя Кишинева. Случай произошел месяц назад в многоэтажке по столичной улице Измаильской. О пропаже сообщил владелец коляски.

В доказательство своих слов он представил запись с камер видеонаблюдения. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник вывез коляску и продал на одном из столичных рынков, передает canal3.

Мужчину задержали. На допросе он признал свою вину. Злоумышленнику грозит почти 68 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюремного заключения.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...