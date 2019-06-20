Причины обрушения дома в Атаках

Аварийный дом в Атаках был построен в 80-х годах. По мнению мэра города, причиной обрушения стало плохое качество строительных работ.

Между тем, некоторые жильцы винят в случившемся соседей, сделавших перепланировки. Разговор перерос в жаркую перепалку. Чтобы успокоить людей, понадобилось вмешательство полицейских, передает canal3.

Жильцы разделились на два лагеря и стали обвинять друг друга в случившемся.

Некоторые возлагают вину на мэра города. По их мнению, он должен был вмешаться и предотвратить обрушение.

Мэр, в свою очередь, говорит, что причина заключается в некачественных строительных работах.

Районный совет решает вопрос об оказании помощи семьям, оставшимся без крыши над головой.