Косметолог порекомендовала, какие процедуры необходимо провести перед отпуском, чтобы климатические изменения не повлияли на красоту и внешний вид человека, сообщает MedikForum.
Специалист поделилась собственными рекомендациями о том, как сохранить красоту кожи и волос, передает mignews.
Скраб. Первое, что порекомендовал сделать специалист, это скрабирование кожи. Такая процедура поможет удалить все ороговевшие частицы с поверхности кожи. Также благодаря скрабу загар будет ложиться ровно и дольше держаться. Если говорить о лице, то эксперт посоветовала обратиться к косметологу не менее, чем за десять дней до отпуска. Скрабирование тела можно провести и самостоятельно, сделав это за три или четыре дня до поездки.
Биоревитализация. Такая процедура предусматривает глубокое увлажнение кожи, а также стимулирует выработку молекул гиалуроновой кислоты. Это поможет защитить кожу от пагубного воздействия солнца. Однако, даже не смотря на такую защиту, косметолог порекомендовала избегать нахождения на солнце с 11 утра и до 16 часов вечера. По возвращению из отпуска процедуру следует повторить.
Ламинирование волос. Из-за постоянного воздействия соленой воды, химикатов в бассейне и солнечного света волосы могут пострадать на курорте намного больше, чем наша кожа. Овеян порекомендовала позаботится о волосах и сделать ухаживающие процедуры хотя бы в домашних условиях.
Эпиляция. Косметолог также предостерегла, что шугаринг и воск нужно делать примерно за два-три дня до поездки, а лазерную эпиляцию - не ранее, чем за четыре-пять дней до вылета.
Разгрузочные дни. Специалист считает, что за несколько дней до отпуска необходимо немного облегчить свое питание. Это поможет нормализовать работу кишечника, облегчит акклиматизацию, и, что не менее важно, положительно скажется на внешнем виде.
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