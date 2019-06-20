Специалисты Центра общественного здоровья обнаружили в озерной воде и пляжном песке опасные бактерии

Специалисты кишинёвского Центра общественного здоровья обнаружили в воде Днестра, а также в пяти озёрах муниципия бактерии E.coli, колифаги и другие микроорганизмы, котрые могут вызывать острые диарейные и кожные заболевания. Врач-гигиенист Тудор Пую сообщил, что речь идёт об озерах "Vatra", "Valea Morilor", "Valea Trandafirilor", "La Izvor" и озере на Рышкановке.

Холерный вибрион неО1 был выявлен в трёх озерах: в ,"Vatra", в парках "La Izvor" и "Valea Morilor". "В Днестре в мае он был обнаружен, а в июне – нет. Не исключено, что позже он появится и в Днестре", - рассказал гигиенист.

Тудор Пую предупредил о том, что, купаясь в этих озерах, люди могут заразиться гепатитом А, серозным менингитом, различными кожными и острыми диарейными заболеваниями. Рыба в этих озёрах также может быть заражена, поэтому её не следует употреблять в пищу, передает IPN.

Наиболее безопасными являются водоёмы с регулируемыми источниками воды, то есть те, которые принадлежат экономическим агентам, следящим за их состоянием. Люди, которые не готовы отказаться от купания в озёрах, по меньшей мере, должны принимать после этого душ.

В зоне отдыха "La Izvor" в пробах песка были обнаружены гельминты Toxocara canis, которые могут вызвать токсокароз как у детей, так и у взрослых. Песок загрязнён бытовыми отходами, которые оставляют после себя отдыхающие, а также экскрементами животных.