Apă-Canal предупредил об отключении воды на Буюканах

Потребители на улицах Алба-Юлия, 200/2 и Л. Деляну, 1-7, в том числе в номерах с дробью в столице останутся в пятницу без воды, передает IPN со ссылкой на "Apă-Canal Chișinău".

Воды не будет 21 июня с 09.00 до 17.00 в связи с проведением запланированных работ. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам, передает IPN.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.