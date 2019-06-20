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Председатель Конституционного суда подал в отставку
// фото: аgora.md
16:19, 20 Jun 2019
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Михай Поалелунжь подал в отставку, уйдя с должности судьи и глава Конституционного суда. Информация об этом появилась на официальном сайте инстанции.

Председатель Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь 6 марта 2018 года был назначен Высшим советом магистратуры (ВСМ) новым судьей Конституционного суда Молдовы (КС), а 16 марта был утвержден председателем суда.

До назначения в КС Поалелунжь работал в судейской системе Республики Молдова, начиная с 1988 года.

В конце прошлой недели премьер-министр Майя Санду потребовала отставки всех судей Конституционного суда.




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