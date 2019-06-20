Мэр Венеции хочет занести город в "черный список" ЮНЕСКО

Архитектура Венеции в опасности из-за постоянного движения круизных лайнеров по канаду Джудекки.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратится в ЮНЕСКО, чтобы внести Венецию в список исторического наследия, находящегося под угрозой. Об этом он заявил Радио 24, передает The Guardian в четверг, 20 июня.

Раздражения жителей города нарастало с тех пор, как в начале июня огромное судно врезалось в туристическую лодку на канале Джудекки, ранив четырех человек, передает Корреспондент.

"Мы напишем в ЮНЕСКО, чтобы попросить включить город в "черный список". Венеция в опасности, и мы чувствуем себя в опасности", - сказал мэр на Радио 24.

Бруньяро потерял надежду на правительство, когда министр транспорта Данило Тонинелли отверг план, согласованный с предыдущими властями Италии, который закрыл бы канал для круизных судов.