Архитектура Венеции в опасности из-за постоянного движения круизных лайнеров по канаду Джудекки.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратится в ЮНЕСКО, чтобы внести Венецию в список исторического наследия, находящегося под угрозой. Об этом он заявил Радио 24, передает The Guardian в четверг, 20 июня.
Раздражения жителей города нарастало с тех пор, как в начале июня огромное судно врезалось в туристическую лодку на канале Джудекки, ранив четырех человек, передает Корреспондент.
"Мы напишем в ЮНЕСКО, чтобы попросить включить город в "черный список". Венеция в опасности, и мы чувствуем себя в опасности", - сказал мэр на Радио 24.
Бруньяро потерял надежду на правительство, когда министр транспорта Данило Тонинелли отверг план, согласованный с предыдущими властями Италии, который закрыл бы канал для круизных судов.
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