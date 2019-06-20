СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.

Источник