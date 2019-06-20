Технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Китайская компания Vivo анонсировала самую быструю на сегодняшний день технологию зарядки смартфонов Super FlashCharge мощностью 120 Вт. Как именно устроена новая разработка, в фирме не уточняют, но запас аккумулятора емкостью 4000 мАч она восполняет с нуля до 100% всего за 13 минут.

В соцсети Weibo компания выложила видео, на котором Super FlashCharge заряжает батарею с 10 до 14% за 16 секунд. До этого самой скоростной технологией Vivo была зарядка на 44 Вт, применяющаяся в игровом смартфоне iQOO — она заряжала аккумулятор того же объема за 45 минут, передает Вести.

Как ожидается, производитель продемонстрирует работу Super FlashCharge на следующей неделе в рамках выставки MWC Shanghai 2019 в Шанхае. Там же будет представлен первые 5G-смартфон Vivo, пишет The Verge.