Альянс Санду-Додона намерен заморозить строительство жилых домов в столице

Альянс Санду-Додона намерен заморозить строительство в столице жилых домов. Соответствующий законопроект уже подготовил депутат Партии "Действия и солидарности" Владимир Боля. Он предлагает ввести мораторий на возведение объектов, высота которых больше, чем расстояние до соседних зданий. То есть, если высота строящегося дома 30 метров, то и от других объектов его должно отделять не менее 30-и метров.

Задумано остановить как уже начатые, так и планирующиеся стройки. Владимир Боля отказался разъяснить телеканалу Publika.TV основания для такой законодательной инициативы. Примечательно, что на сайте парламента законопроект не опубликован.

Строительные компании планы депутатов обескуражили. Они уверены: законопроект негативно отразиться на состоянии строительной отрасли.

"Мораторий повлияет на тех, кто работает нормально и в рамках закона. Вот тот слева работает незаконно, его заморозили, а у меня все законно, но меня тоже замораживают. Градостроительный кодекс оговаривает правила игры для проектировщиков, подрядчиков и местной администрации. Он прошел первое чтение, и с его утверждением появится порядок", - сказал президент Федерации строительных патронатов Павел Каба.

С критикой в адрес законопроекта Боли выступил и бывший министр экономики Александр Муравский. Он назвал его основанным на эмоциях, и вредным с экономической и социальной точек зрения. Нарушения в строительстве следует устранять иначе, надеюсь парламент не поддержит этот законопроект, написал Муравский в фейсбуке.

Впрочем, и внутри альянса документом недовольны. Социалист Андриан Лебединский отметил, что законопроект нуждается в значительных поправках.

"Любой запрет вызывает противодействие. А в данном случае речь о выгодном бизнесе. Конечно, они могут продвигать такие инициативы, но мы выступим с дополнениями. Из законопроекта неясно, на какой период вводится мораторий".