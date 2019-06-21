Трагедия в Атаках не вошла в число приоритетов кабмина

Трагедия в Атаках отошла для правительства на второй план. Оно даже не озаботилось поиском решений для оказания помощи десяткам людей, потерявшим крышу над головой. Пемьер Санду лишь заметила, что контролирует ситуацию по телефону. Кадровый вопрос был единственным, попавшим в повестку работы кабмина.

"Предлагается освободить господина Владимира Балдовича от должности генерального директора Агентства государственной собственности. Сейчас важно, чтобы его деятельность на этом посту прекратилась", - сказала премьер-министр Майя Санду.

"Это что-то страшное. Я была в больнице, возвращаюсь, а мне говорят: все, нет у тебя дома. Я работаю в школе, теперь осталась ни с чем."

"Предлагается освободить господина Сулу от должности исполняющего обязанности генерального директора Национального агентства продовольственной безопасности", - сказал Санду.

"Я вчера спала в машине. Слава богу, со мной ничего не случилось. А сюда нас не пускают."

Кабмин отправил в отставку генерального секретаря правительства Лилию Палий и госсекретаря МВД Симиона Карпа, а также начал процесс смены руководства госпредприятия Poşta Moldovei.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе все же ситуации в Атаках коснулся, но ограничился изложением сухой информации.

"Пресс-служба Генинспекции чрезвычайных ситуаций получила распоряжение каждые два часа информировать СМИ и общественность о ходе событий. Мы подготовили информационную записку, которую я могу огласить, если это необходимо", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Министра Нэстасе больше заботит другое. Он хочет завладеть отраслью гражданской авиации, так же, как сделал это в 2000-х со своим посаженным отцом, беглым преступником Виктором Цопой. Им приписывают значительную роль в расхищении активов компании Air Moldova и нанесении государству ущерба на миллионы евро.

"Отдельной задачей должна стать деятельность в области гражданской авиации", - сказал Нэстасе.

На заседании правительства не прозвучало ни слова о создании кризисной группы или срочного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям для оказания содействия пострадавшим в Атаках. "Срочными" премьер назвала другой вопрос - о закрытии заправок, магазинов и заведений дьюти-фри на въезде в страну, а также в приднестровском регионе.

Майя Санду ушла от ответа на вопрос, собирается ли она отправиться в Атаки.

- Вы поедете в Атаки?

- Поеду, но когда мы обсудим и определим наилучший способ помочь.

На месте обрушения побывал президент Игорь Додон, но он ограничился лишь обещаниями.

В прошлом году в столице в результате взрыва бытового газа обрушились несколько этаже в высотном доме на Московском проспекте. Тогдашний премьер-министр Павел Филип прибыл на место вскоре после трагедии, а в восемь утра созвал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Позже глава правительства еще раз побывал у разрушенного дома, чтобы выяснить, в чем нуждаются пострадавшие.