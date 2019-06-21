Жителей многоэтажек на Буюканах терроризируют блохи

Жильцы нескольких многоэтажек на Буюканах жалуются на нашествие блох. Дезинсекцию в домах проводили весной, но сейчас паразиты снова размножились. Хуже всего приходится тем, кто живет на первом этаже.

У соседей - те же проблемы. Люди говорят, что этим летом блох особенно много.

"Прошлым летом было не так тяжело. Нужно срочно принять меры, провести дезинсекцию".

Коммунальщики говоря, что повторная дезинсекция в этих домах запланирована аж на осень. Для внеплановой жильцам нужно подать заявку.

"Бывало, что снижали дозировку препаратов, так как в прошлом году многие жаловались на резкий запах. В большинстве домов таких проблем нет. Но в некоторых много кошек, которые заносят блох в подвал после дезинсекции", - сказал глава отдела муниципального управления ЖКХ Василе Ефрос.

В этом году на дезинсекцию и дератизацию подвалов в Кишиневе выделили 800 тысяч леев. В плане у коммунальщиков - 3500 адресов.