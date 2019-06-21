Эксперт из Румынии: Болбочану и Усатый - люди Москвы

Последние события в Молдове, в том числе возвращение Ренато Усатого и освобождение Юрия Болбочану произошли не просто так. Более того, нельзя сказать, что в результате расследований или появления новых доказательств, свершилось правосудие. Такого мнения придерживается политический консультант из Румынии Кристи Хрицук. Он считает, что в этих случаях судьи, похоже, действовали по приказу.

Хрицук написал в своем блоге, что Москва использует Болбочану и Усатого. Первый поставлял ей информацию, а второй создал экстремистскую партию, которая использовала любые способы для продвижения. Зачастую ее члены и сторонники призывали к насилию. А само формирование больше походило на жесткий фланг Партии социалистов.

Эксперт отмечает, хотя Игорь Додон признался, что получал деньги из России, ACUM и ПСРМ заблокировали проект о создании парламентской комиссии для расследования источников его финансирования и Партии социалистов. Все будто предпочли закрыть на это глаза, - добавил он.

Более того, Андрей Нэстасе пытается убедить СМИ, что опубликованные видеозаписи поддельны. В обмен на это, Кремль предложил мораторий, считает аналитик. Члены альянса Санду-Додона

больше не будут поднимать идеологические вопросы о будущем Молдовы, и смирятся с сохранением нынешнего статуса-кво.

Хрицук добавляет, что все люди Москвы - Додон, Усатый и Болбочану, получают иммунитет. Не спросят о банковской системе и Зинаиду Гречаную.

И в этом случае больше всего пострадает Майя Санду, которая создала себе образ борца за правовое государство. Румынский эксперт считает, что этот альянс с ПСРМ и закрытие темы финансирования социалистов, еще аукнутся лидеру ПДС.