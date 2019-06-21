Бизнесмена Андрея Трангу перевели под домашний арест

Бизнесмена Андрея Трангу освободили из-под стражи. Чеканский суд перевел его под домашний арест. В СИЗО ресторатор провел два месяца.

Обвиняют его в торговле влиянием и шантаже. Дело открыли на основании жалобы предпринимателя Виорела Варзаря. Тот заявил, что Транга хотел отобрать его бизнес и требовал деньги. При обысках у ресторатора изъяли 30 тысяч евро.

Пресса писала, что к преступной схеме был причастен криминальный авторитет Григорий Карамалак.